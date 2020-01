Verso Milan-Sampdoria, Pioli: “Ibrahimovic non è il salvatore della patria”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le parole che Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato in conferenza stampa nella giornata di ieri. L’argomento principale è ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che contro la Sampdoria partirà dalla panchina.

"E' un professionista fantastico, anche dopo la rifinitura è stato l'ultimo a lasciare lo spogliatoio. Ha grinta, passione, entusiasmo, vuole dimostrare che è ancora il campione che conosciamo – dice Pioli -. Non pensiamo sia il salvatore della patria perché tutti dobbiamo dare di più: sarà un valore aggiunto in partita e nella quotidianità, uno stimolo in più per tutti, me per primo. Ibra non ha una personalità qualunque, ha dato una svolta all'ambiente ed è percepibile ovunque. Tanta attesa non condiziona le mie scelte: sta bene ed è convocato, vuol dire che ha la possibilità di giocare. Ma non vinceremo solo con Ibra, vinceremo mettendo tutti in campo le qualità che abbiamo".

