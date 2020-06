Verso Milan-Roma, i due club ricorderanno Pierino Prati

MILAN NEWS – La notizia improvvisa della scomparsa di Pierino Prati ha sicuramente tolto gioia al Milan per la vittoria contro il Lecce. L’attaccante ha fatto la storia del Milan, ma anche quella della Roma, squadra nella quale ha militato dal 1973 al 1977. Questo pomeriggio i due club si scontreranno a San Siro, in un match importantissimo valido per la 28^ giornata di Serie A. In occasione di tale evento, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, Milan e Roma ricorderanno con commozione Pierino Prati, indossando il lutto al braccio e osservando un minuto di silenzio.

