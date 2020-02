Verso Milan-Juventus, la probabile formazione bianconera: due dubbi per Sarri

ULTIME NEWS MILAN – Sarà la Juventus migliore quella schierata da Maurizio Sarri in occasione di Milan-Juventus. Il tecnico bianconero ha due dubbi, ma il resto della formazione è praticamente fatta. In porta ci sarà Gianluigi Buffon, Juan Cuadrado agirà da terzino destro, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt saranno i centrali, a sinistra Alex Sandro completerà il reparto difensivo. A centrocampo Miralem Pjanic e Blaise Matuidi sembrano sicuri del posto, mentre per il ruolo di mezzala destra c’è il ballottaggio tra Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. In attacco ecco l’altro dubbio: con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sicuri di scendere in campo dal primo minuto, sarà bagarre tra Gonzalo Higuain e Aaron Ramsey per l’ultimo posto disponibile. Intanto ecco le parole di Paolo Maldini sull’importanza di esperienza per il suo Milan, continua a leggere >>>

