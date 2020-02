Verso Milan-Juventus, i rossoneri si aggrappano a Ibrahimovic: i suoi numeri

ULTIME NEWS MILAN – Milan-Juventus di Coppa Italia sarà una partita importantissima soprattutto per i rossoneri. La Semifinale d’andata, in programma questa sera a San Siro alle ore 20:45, sarà uno snodo fondamentale per la stagione dei ragazzi di Stefano Pioli. Per cercare di competere con i bianconeri, la squadra si affiderà ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato protagonista di un Derby eccezionale, con un gol, un assist e un palo all’attivo. Le sue marcature con la maglia del Diavolo, dopo le tre segnate da gennaio ad ora, sono salite a 59 e si dividono così: 42 centri in Serie A, 9 in Champions League, 4 in Coppa Italia e uno in Supercoppa Italiana. Positivi sono anche i numeri di Ante Rebic, continua a leggere >>>

