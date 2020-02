Verso Milan-Genoa, Gabbia dovrebbe essere confermato titolare

NEWS MILAN – Momento magico per Matteo Gabbia. Dopo l’esordio in Serie A contro il Torino e la titolarità contro la Fiorentina, il difensore dovrebbe partire dal primo minuto anche nella partita contro il Genoa, in programma domenica prossimo a San Siro.

La prova di Gabbia a Firenze è piaciuta allo staff tecnico rossonero, soprattutto per la personalità mostrata e per le letture di gioco, e dunque potrebbe essere confermato, anche se non è da sottovalutare Musacchio, che sembra essersi completamente ristabilito dopo i problemi al polpaccio. L’argentino è diffidato, così come Romagnoli. Intanto il Milan vuole trattenere Ibrahimovic, continua a leggere >>>

