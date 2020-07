Verso Milan-Atalanta, Pioli avvisa Gasperini: “Siamo diversi rispetto all’andata”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, non ha potuto non ricordare la debacle di Bergamo nel match d’andata contro l’Atalanta. Un 5-0 che fa ancora male e che rappresenta una delle peggiori sconfitte della storia rossonera. Ma il tecnico rossonero, fresco di rinnovo di contratto, ha avvisato il suo collega Gian Piero Gasperini, ricordando che la squadra attuale è totalmente diversa da quella di sette mesi fa. Ecco le sue parole riportate da ‘Tuttosport’: “Il Milan è cambiato rispetto a Natale. Eravamo all’inizio della nostra crescita, abbiamo cambiato modo di giocare e siamo un altro Milan“.

