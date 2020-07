Verso Milan-Atalanta, per Kjaer provino in mattinata: sarà titolare?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, per Simon Kjaer sarà decisivo un provino in mattinata per capire le sue condizioni fisiche. Il danese è uscito malconcio dal match contro il Sassuolo, ma l’emergenza difensiva può costringerlo agli straordinari. Tante le assenze, in primis quella di capitan Romagnoli, che ha finito anzitempo la stagione. Squalifica per Theo Hernandez, ma attenzione anche ad Andrea Conti, anche lui sostituito al ‘Mapei Stadium’ per infortunio.

