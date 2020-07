Verso Milan-Atalanta – Diavolo, occhio a Muriel: media gol da applausi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Atalanta, questa sera alle ore 21:45 a San Siro, aprirà la 36^ giornata di Serie A. Rossoneri e nerazzurri sono probabilmente le due squadre più in forma del campionato, motivo per cui si preannuncia una gara ricca di colpi di scena. La squadra di Gian Piero Gasperini ha segnato ben 95 gol, spalmati in diversi giocatori offensivi. Il miglior marcatore orobico risponde al nome di Luis Muriel, autore di 18 gol in 31 presenze.

Il dato diventa impressionate considerando la sua media gol, che recita una rete ogni 70 minuti. Sì perché il colombiano ha giocato soltanto una volta per 90 minuti in stagione, 9 volte è uscito prima dal campo, in 21 occasioni è stato chiamato in causa dalla panchina.

Per seguire tutte le news minuto per minuto su Milan-Atalanta, continua a leggere >>>

