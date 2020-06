Verso Lecce-Milan, Pioli ritrova Theo Hernandez: recupero fondamentale

MILAN NEWS – Il Milan ricomincia il suo campionato da Lecce, un cerchio che si chiude per Stefano Pioli, che proprio contro i giallorossi aveva iniziato la sua avventura rossonera. Un match sfortunatissimo per il Diavolo, protagonista di una partita eccellente, ma che ha dovuto accontentarsi di un beffardo 2-2, agguantato da Marco Calderoni nei minuti finali. Ma non c’è tempo per pensare al passato, c’è un futuro da conquistare, con l’obiettivo Europa League da conquistare a tutti i costi.

Per renderlo possibile Stefano Pioli si affiderà ai ritorni di Samu Castillejo, ma soprattutto a quello di Theo Hernandez. Il francese è il secondo marcatore della squadra con 5 gol all’attivo in campionato, secondo solo ad Ante Rebic, che ne ha messi a segno 6. Un traguardo già incredibile per un giocatore che fa il terzino di mestiere, ma che non deve essere un punto d’arrivo. L’ex Real Madrid ha eguagliato Christian Panucci nella classifica dei difensori goleador rossoneri, ma ha un altro obiettivo: raggiungere Aldo Maldera che, nella stagione dello scudetto della stella del 1978/1979, ha segnato ben 9 gol in 30 partite.

Theo Hernandez sarà una preziosa alternativa alla manovra del Milan, apparsa decisamente prevedibile contro la Juventus a causa delle numerose assenze, vedi anche Castillejo e Ibrahimovic. Per rialzarsi, oltre al suo numero 19, Pioli si affiderà a Rebic come unica punta con Bonaventura, Castillejo e Calhanoglu alle sue spalle; ennesima bocciatura per Lucas Paqueta. Una squadra che deve dare più del 100% per raggiungere l’obiettivo con un Theo Hernandez in più, che è sempre una grande notizia.

