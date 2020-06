Verso Lecce-Milan, Diavolo: missione Europa con i gol di Rebic

MILAN NEWS – Come evidenzia ‘Tuttosport’, oggi in edicola, non sarà facile per il Milan arrivare al settimo posto, ultimo posto disponibile per l’Europa League data la vittoria del Napoli. Questo perché il Verona tiene duro, e con la vittoria contro il Cagliari, ha superato proprio i rossoneri in classifica, piazzandosi nella tanto agognata settima posizione. Un motivo in più che alimenta i rimpianti di Stefano Pioli sulla Coppa Italia, che però ha consegnato la consapevolezza di uno stato di forma abbastanza positivo della squadra. Il problema rimane quello del gol, da risolvere al più presto.

Per trovare la via della rete il Milan non può far altro che aggrapparsi ad Ante Rebic, che stasera verrà schierato da attaccante centrale nel 4-2-3-1 disegnato da Pioli. Il croato, dopo i primi mesi in cui sembrava l’ennesimo acquisto flop, si è risvegliato improvvisamente da gennaio in poi segnando 6 gol in 7 partite. Uno score pazzesco, rovinato parzialmente dalla partita pre-lockdown Milan-Genoa e da quella post contro la Juventus, in cui ha commesso una clamorosa ingenuità facendosi espellere.

L’incognita rimane questa: riuscirà Rebic, senza Ibrahimovic, a caricarsi il Milan sulle spalle? La partita in Coppa Italia ha risposto decisamente no, adesso c’è da svoltare immediatamente, perché l’obiettivo Europa è troppo importante per i rossoneri. Poche sono le alternative all’impiego dell’ex Eintracht come prima punta: ovviamente la prima soluzione è Rafael Leao, bacchettato ieri in conferenza stampa da Pioli, reo di non dare tutto se stesso in campo. La seconda risponde al nome di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di belle speranze della Primavera.

Alternative che al momento convincono poco; ecco perché il nuovo risveglio di Ante Rebic è vitale per un Milan che ha esaurito le possibilità di sbagliare.

