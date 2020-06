Verso Lecce-Milan: Diavolo, occhio alla voglia di rivalsa degli ex

MILAN NEWS – Come fa notare ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, il Milan si troverà davanti tre suoi ex giocatori, che adesso militano tra le fila del Lecce: si tratta di Riccardo Saponara, Gianluca Lapadula e Gabriel. Tutti e tre hanno accarezzato il sogno rossonero senza però riuscire ad affermarsi. Per questo motivo la loro voglia di rivalsa potrebbe essere dannosa per il bisogno di vittoria del Diavolo, che punta dritto verso l’Europa. Saponara ha già segnato tre volte al Milan, ma è sempre stato sconfitto in quei match. Lapadula, con 8 gol, ha stabilito i suo record di marcare in Serie A proprio con il club di via Aldo Rossi, mentre Gabriel conta soltanto qualche presenza sporadica.

