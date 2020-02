Verso Inter-Milan, Pioli recupera Biglia. Rientra anche Bennacer

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Lucas Biglia è a disposizione di Stefano Pioli per il derby, gara in programma domenica sera a San Siro. L’argentino ieri si è allenato in gruppo, e dunque ha smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che l’ha costretto a restare fuori dal terreno di gioco per diverso tempo.

In ogni caso, Biglia non sarà titolare nel derby, visto che in cabina di regia ci sarà Ismael Bennacer, che ha scontato il turno di squalifica nella partita contro l’Hellas Verona. L’assenza dell’algerino si è sentita molto a centrocampo. Intanto Saelemaekers ha parlato del suo ruolo preferito, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android