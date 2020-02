Saelemaekers: “Mi piace il ruolo di terzino destro. Qui per dare il massimo”

CALCIOMERCATO MILAN – Alexis Saelemaekers, classe 1999, ultimo acquisto del Milan nel calciomercato invernale, è stato presentato oggi in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA). Ecco un riassunto delle dichiarazioni del belga Saelemaekers dal sito web ufficiale del club rossonero, ‘acmilan.com‘.

ORGOGLIO – “L’esordio è stato un momento importantissimo per me, un sogno. Sono molto contento di aver giocato subito a ‘San Siro‘. Per me è stato un orgoglio ricevere la chiamata rossonera. I miei compagni mi hanno accolto in maniera fantastica, mi hanno sorpreso in positivo, sono molto felice per questo. Mi sento pronto per indossare questa maglia, sono concentrato per lavorare al massimo e conquistarmi un posto da titolare”.

IMPATTO – “Voglio dare il massimo ed essere un giocatore importante per la squadra. Ho scelto il numero 56 perché è il primo numero che ho indossato a livello professionistico, mi ha portato fortuna. Al momento mi trovo bene soprattutto con i compagni che parlano francese come me, per esempio Ismaël Bennacer. Ma cercherò di imparare l’italiano il prima possibile”.

PASSATO E PRESENTE – “Nell’Anderlecht si privilegiano molto i giovani, ho avuto una preparazione eccellente dal punto di vista tecnico ma anche psicologico: sono grato al Club. La società è sempre stata onesta nei miei confronti, il mio percorso in squadra è sempre stato chiaro. È arrivata questa opportunità e l’ho accettata perché era molto interessante. Il calcio italiano è più tattico e intenso, lo imparerò a conoscere sempre di più nel tempo”.

EMOZIONE – “Mi sono ritrovato davanti gente come Paolo Maldini e Zvonimir Boban: sono giocatori che ho sempre ammirato, un sogno d’infanzia che si sta realizzando. Zlatan Ibrahimovic lo vedevo in TV, ora lo vedo vicino a me nello spogliatoio. È un campione, un giocatore speciale, mi dà la forza di dare tutto. Quando ero piccolo mi ricordo Lucas Biglia ai tempi dell’Anderlecht, lo osservavo in campo e lo ammiravo soprattutto per la sua disciplina. Nello spogliatoio si sente la personalità e la grandezza di questo Club: ci sono persone determinate, programmate per vincere”.

CARATTERISTICHE – “Domenica ho giocato come terzino destro, mi piace come ruolo perché posso dimostrare le mie caratteristiche. Ma posso esprimermi bene anche a livello offensivo. La mia principale caratteristica? Il cross, all’Anderlecht mi è capitato spesso di fare assist su cross. Per me, per noi giovani, Cristiano Ronaldo è un punto di riferimento per come lavora; ma seguo anche molti calciatori belgi”.

DERBY – "Un Derby è sempre importante e speciale, fa sempre piacere giocare partite del genere. Nei Derby vengono fuori i grandi giocatori, spero di farne parte anche io. Romelu Lukaku mi ha inviato un messaggio di complimenti quando sono arrivato, mi ha detto di essere disponibile per qualsiasi consiglio qua a Milano. Domenica sarà una sfida nella sfida".

