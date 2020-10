Verso Inter-Milan: domani tampone per i nazionali, esito atteso per venerdì

Tamponi per i nazionali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono ben 14 i giocatori del Milan partiti in giro per il mondo per prendere parte agli impegni con le rispettive nazionali. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, quasi tutti ritorneranno in Italia nella giornata di domani. Sempre domani, il club rossonero sottoporrà i suddetti calciatori al classico tampone per individuare eventuali positività da coronavirus. I risultati sono previsti per venerdì, alla vigilia del derby Inter-Milan, valido per la 4^ giornata di Serie A.

