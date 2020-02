Verso Fiorentina-Milan, la Viola farà di tutto per recuperare Ribery

ULTIME NEWS MILAN – All’andata fu il migliore in campo in un match che vide la Fiorentina passeggiare contro un Milan spaesato a San Siro. Il giocatore in questione è Franck Ribery, che ormai da due mesi è costretto a stare lontano dai campi da gioco per un brutto infortunio alla caviglia. Secondo quanto riferisce ‘La Nazione’ il francese, però, è ormai vicinissimo al rientro in gruppo nei prossimi giorni. L’obiettivo della squadra di Beppe Iachini è quello di recuperarlo per la gara contro il Milan, in programma sabato sera alle ore 20:45 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Intanto Thiago Silva non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Psg: Milan in agguato?

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android