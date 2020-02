Calciomercato Milan – Dalla Francia: Thiago Silva, niente rinnovo con il PSG

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Le10sport, le strade di Thiago Silva e del PSG si divideranno a giugno.

Il difensore brasiliano, il cui contratto con i parigini scade fra meno di 6 mesi, non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo fino a questo momento da parte del club francese.

Questa notizia interessa molto il mondo Milan perché con Thiago Silva c’è un legame particolare che non si è mai interrotto in questi anni di sua militanza con la maglia del PSG.

Ecco perché, proprio Thiago Silva, potrebbe essere il rinforzo ideale per la difesa rossonera a partire dalla prossima estate. Per conoscere, intanto, i numeri negativi dell’attuale Milan contro le big in questa Serie A, continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android