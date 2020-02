Verso Fiorentina-Milan, i tifosi viola: “Pioli verrà accolto bene”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, allenatore del Milan, così come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, ha lasciato degli ottimi ricordi alla Fiorentina, suo prossimo avversario in campionato. Tra i rossoneri e la viola c’è una rivalità importante, ma il tecnico verrà accolto nel migliore dei modi dai tifosi.

“Al di là dell’aspetto professionale – afferma Filippo Pucci, presidente del Centro di coordinamento viola club – Pioli si è fatto apprezzare prima di tutto come uomo. Ecco perché Firenze lo saluterà come merita”. Dello stesso avviso Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione tifosi fiorentini: “Credo che verrà accolto bene – ha dichiarato – la persona non è in discussione”. Intanto c’è un giocatore che ha completamente conquistato Pioli, continua a leggere >>>

