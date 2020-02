Verso Fiorentina-Milan, è duello americano tra Elliott e Commisso

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, quello di questa sera tra Fiorentina e Milan è anche il duello tra Rocco Commisso e Elliott, le due proprietà americane.Il momento non è tra i più splendenti, soprattutto per quanto concerne l’aspetto sportivo, ma i margini di crescita per le rispettive società sono elevati.

Commisso, alla sua prima stagione da patron della Fiorentina, ha già dovuto esonerare Vincenzo Montella per ingaggiare Beppe Iachini. Con l’ex Empoli c’è stato un miglioramento dal punto di vista del gioco e de risultati, ma al momento la zona retrocessione dista solo sei punti. In ogni caso il presidente viola è fiducioso per il futuro: “Lo scorso anno la squadra rischiò di retrocedere, quest’anno siamo tredicesimi e speriamo di rimanere in Serie A. Non voglio aspettare anni per vincere: l’intenzione è di costruire una squadra che possa vincere qualcosa già il prossimo anno”.

Sul fronte Milan invece c’è Elliott, che dopo un anno e mezzo di gestione continua a fare fatica. I rossoneri rispettano alla Fiorentina hanno 7 punti in più in classifica, ma la situazione sembra essere poco delineata a livello societario, anche perchè i traguardi sportivi erano altri (giocare la Champions). In più il quotidiano torinese sottolinea la differenza di vedute tra Ivan Gazidis e Maldini e Boban, capi dell’area tecnica (anche se il dirigente l’ex Arsenal ha smentito). Ricordiamo, che, prima dell’avvento di Elliott, era stato proprio Commisso a tentare di acquistare il Milan da Yonghong Li, ma in realtà le avance dell’italo-americano non sono mai sembrate davvero vicine a concretizzarsi. Insomma quello di questa sera è un duello tra proprietà importanti, ma la speranza di entrambe le tifoserie è che il futuro possa essere molto più roseo del presente. Intanto un grande ex allenatore rossonero torna a parlare di Milan, continua a leggere >>>

