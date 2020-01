Verso Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Pioli vara il 4-4-2

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla delle scelte di formazione che Stefano Pioli probabilmente adotterà contro il Cagliari, gara che si giocherà domani alla Sardegna Arena. Nell’allenamento di ieri il tecnico ha provato un 4-4-2 inedito, con Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao di punta.

A centrocampo il grande escluso potrebbe essere Suso, con Castillejo come suo sostituito, mentre il terzetto rimanente sulla mediana sarebbe composto da Kessie (Krunic in panchina), Bennacer e Calhanoglu. Difesa confermata con Donnarumma, Theo Hernandez, Romagnoli, Musacchio e Calabria, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Andrea Conti.

MILAN – (4-4-2) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

