Verona-Milan, Pioli recupera soltanto Tonali: le ultime / Serie A News

Verona-Milan, Tonali l’unico a recuperare

Tempi duri per Stefano Pioli. Dopo un avvio di campionato colmo di infortuni l’allenatore rossonero, nelle scorse giornate, ha potuto contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Soltanto un’illusione momentanea, perché la situazione è ritornata al punto di partenza. Contro il Verona mancheranno sicuramente Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Mario Mandzukic e Ismael Bennacer. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, l’unico giocatore a recuperare dall’infortunio sarà Sandro Tonali, che andrà così a far coppia con Franck Kessie in mezzo al campo.

