Verona-Milan, Pioli vuole sfatare il mito per lo Scudetto | Serie A News

Stefano Pioli, da allenatore del Milan, non ha mai perso a Verona. Ora vuole la vittoria più importante per continuare a volare in alto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli a pochi giorni da Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022. Da quando, infatti, il tecnico emiliano siede sulla panchina rossonera, il Diavolo non ha mai perso contro la formazione scaligera.

All'andata, a 'San Siro', come si ricorderà finì 3-2 per il Milan dopo il doppio vantaggio del Verona. A segno, per i rossoneri, Olivier Giroud, Franck Kessié e, infine, un'autore di Koray Günter sul cross di Samu Castillejo. Nella passata stagione, al 'Bentegodi', il Milan di Pioli superò uno degli ostacoli più insidiosi nel cammino verso la Champions League.

La formazione meneghina si presentò al cospetto della squadra allora diretta da Ivan Jurić piena di assenze. Ma vinse comunque 2-0, grazie alla prodezza su calcio di punizione di Rade Krunić ed all'azione personale di Diogo Dalot, oggi tornato al Manchester United per fine prestito. Insomma, da quando allena il Milan, per Pioli contro il Verona due vittorie e due pareggi.

Fosse per lui, dunque, non esisterebbe il mito della Fatal Verona, dove il Diavolo ha già perso gli Scudetti del 1973 e del 1990. Pioli cercherà, domenica sera, di conquistare la vittoria più importante in terra gialloblu per continuare a volare in alto e mettere un altro, fondamentale mattoncino verso la conquista del titolo.

Vincere a Verona, per il Milan di Pioli, sarebbe davvero cruciale, anche perché, come spesso è accaduto in questa stagione, i rossoneri giocheranno per l'ennesima volta dopo l'Inter, attesa da un match interno facile contro l'Empoli già salvo. L'allenatore farà bene a recuperare la formula di un tempo che fa, quando la sua squadra era più forte di qualsiasi inconveniente. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

