Ma il Milan si trova anche a - 8 dal quarto posto in graduatoria, occupato ora da Fiorentina e Lazio , ultima piazza utile per la qualificazione alla Champions League 2025-2026 , obiettivo minimo stagionale fissato dal club di Via Aldo Rossi. Nel caso in cui il Milan dovesse perdere domani a Verona , Fonseca rischierebbe l'esonero?

Il club nega che ci siano rivoluzioni all'orizzonte

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha scritto come il Milan neghi rivoluzioni all'orizzonte, anche in caso di sconfitta a Verona. Da 'Casa Milan', sede della società meneghina, infatti, si dicono tranquilli. Evitando di fornire i contorni di gara spartiacque per il destino di Fonseca.