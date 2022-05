Verona-Milan, il Diavolo vola in trasferta: le statistiche | Serie A News

Domenica sera si giocherà Verona-Milan allo stadio 'Bentegodi'. Il Diavolo è chiamato all'ennesima impresa lontano dalle mura amiche

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato Verona-Milan. La partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022 è in programma domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Bentegodi'. Ci saranno ben 16mila tifosi rossoneri per cercare di spingere il Diavolo verso la conquista dei tre punti contro gli scaligeri. Un successo, infatti, avrebbe fondamentale importanza nel cammino verso lo Scudetto.

La 'rosea' ha ricordato come il Milan, a pochi giorni dalla trasferta di Verona, vanti un ruolino esterno invidiabile. I rossoneri di mister Stefano Pioli, infatti, hanno conquistato 40 sui 51 punti fin qui disponibili nelle partite disputate lontano dalle mura amiche di 'San Siro'. Un motivo in più per guardare a Verona-Milan con fiducia. Pensando anche come l'ultima gara stagionale, il 22 maggio prossimo, sia ancora una volta in trasferta, stavolta contro il Sassuolo.

Tenere questo passo fuori casa, nel derby punto a punto con l'Inter per la conquista del tricolore, potrà rivelarsi decisivo per i ragazzi di Pioli. Il Milan, ha ricordato il quotidiano sportivo nazionale, non perde dal 17 gennaio scorso (Milan-Spezia 1-2 a 'San Siro'). In generale, non va al tappeto da 13 partite di campionato. Ha perso, infatti, male contro l'Inter (0-3) ma era la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Lontano da Milano, i rossoneri non perdono addirittura da Fiorentina-Milan 4-3 del 20 novembre 2021. In trasferta il Diavolo ha trovato vittorie importanti, come quelle contro Inter, Lazio e Napoli. Ha viaggiato di fatto, sulla falsariga di quanto fatto l'annata precedente, 2020-2021, quando il Milan conquistò, a fine stagione, 49 sui 57 punti disponibili, andando a vincere, bene, praticamente ovunque.

Solo Manchester City (42 punti) e Real Madrid (41) finora hanno fatto meglio del Milan di Pioli in trasferta con lo stesso numero di partite disputate (17). Bayern Monaco e PSG, per esempio, viaggiano a ritmo più calmo, rispettivamente con 35 e 32 punti lontano dall'Allianz Arena e dal 'Parco dei Principi'. Altra statistica interessante a pochi giorni da Verona-Milan? Nessuno come i rossoneri segna di più fuori casa: 35 gol, uno in più del Sassuolo, due in più di Inter, Napoli, Juventus e Lazio. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

