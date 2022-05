Verona-Milan 1-3: “Tonali bomber, Leao imprendibile” | Serie A News

Verona-Milan decisa dalla doppietta di Sandro Tonali sui due assist di Rafael Leao. Con loro il Diavolo dà la caccia al 19° Scudetto. Il punto

Sandro Tonali e Rafael Leao sono i protagonisti di Verona-Milan 1-3, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022 che ha consentito ai rossoneri di ritrovare la vetta della classifica. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. I due hanno rimesso in piedi, infatti, la sfida in casa dell'Hellas Verona che si era complicata al 38' per via del gol di Marco Faraoni.