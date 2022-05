Verona-Milan 1-3, Pioli: “Innamorato dei miei giocatori” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, raggiante al termine di Verona-Milan 1-3 dello stadio 'Bentegodi'. Ecco le sue dichiarazioni post-partita

Stefano Pioli , tecnico rossonero, molto soddisfatto nel post-partita di Verona-Milan 1-3 , gara della 36^ giornata della Serie A 2021-2022 che ha visto la sua squadra tornare in vetta alla classifica a +2 sull' Inter . Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate dai quotidiani sportivi oggi in edicola, tra cui il 'Corriere dello Sport'.

«Sono molto innamorato dei miei giocatori - ha Pioli dopo Verona-Milan - perché so quello che ci stanno mettendo e qual è stato il nostro percorso. Sono soddisfatto per la vittoria, anche se dobbiamo pensare già alla prossima gara che sarà complicata».

Pioli, poi, al termine di Verona-Milan 1-3, si è complimentato con i suoi ragazzi. «Lo spirito di questa squadra mi piace tanto perché mostriamo sempre coraggio e crediamo nei nostri mezzi. Siamo andati sotto nel punteggio nonostante 25 minuti di grande calcio, ma non ci siamo disuniti. Passo dopo passo stiamo superando tutti gli ostacoli e dobbiamo continuare così fino alla fine perché contro l'Atalanta e il Sassuolo non sarà facile. La squadra di Gian Piero Gasperini è forte e in fase difensiva è un po' come il Verona. Ci sarà da sudare».