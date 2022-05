Verona-Milan 1-3, Maldini: “Squadra matura” | Serie A News

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato al termine di Verona-Milan 1-3. Le sue dichiarazioni nel post-partita del 'Bentegodi'

Paolo Maldini , direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Verona-Milan 1-3 , partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022 . Le sue dichiarazioni nel post-partita del 'Bentegodi' sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

«La squadra è stata matura e non ha sbagliato niente, neppure quando siamo andati sotto dopo un ottimo inizio. Veramente complimenti ai ragazzi che hanno fatto quello che è stato chiesto loro, anche chi è entrato dopo. Traguardo vicino? Vicino perché mancano due partite, ma non saranno facili, esattamente come non era facile questa».