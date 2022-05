Verona-Milan 1-3: “Diavolo implacabile” | Serie A News

Il Milan passa, in rimonta e dominando, in casa del Verona e si riporta in vetta alla classifica. Domenica primo match ball per lo Scudetto

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Verona-Milan. La partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022 è terminata 1-3 per il Diavolo di Stefano Pioli al 'Bentegodi'. Ora lo Scudetto dista 'soltanto' 4 punti per i rossoneri, ai quali basterà fare un pareggio ed una vittoria tra le partite di 'San Siro' contro l'Atalanta e del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo per festeggiare.

Per il 'CorSera', il Milan è forte nelle gambe e nella testa. Verona, in passato, è stata fatale già due volte (nel 1973 e nel 1990, con due campionati persi) e il gol al 38' di Marco Faraoni sembrava l'ennesimo messaggio sinistro. I rossoneri di Pioli, invece, non hanno perso la bussola e hanno rimontato da grande squadra.

Rafael Leão è l'anima della capolista: le sue accelerazioni mandano in crisi la squadra di Igor Tudor ed i suoi assist mandano due volte in gol Sandro Tonali, doppietta nel giorno del suo 22° compleanno, decisivo negli inserimenti nel cuore dell'area scaligera. Una rete a fine primo, una ad inizio ripresa, per stroncare le velleità veronesi.

Nel finale del secondo tempo, dopo qualche spavento subito sulla destra più che altro per le accelerazioni di Darko Lazović su Davide Calabria, il Milan ha chiuso i giochi a Verona anche grazie ai cambi di Pioli. Sul binario di destra, infatti, Junior Messias con l'assist ed Alessandro Florenzi con un destro chirurgico nell'angolo più lontano hanno confezionato la terza rete rossonera.

Quarta vittoria di fila per il Milan che, ora, avrà bisogno di 4 punti per vincere il tricolore. Il quotidiano generalista ha ricordato, dunque, come il traguardo sia vicino ma, proprio per questo, bisognerà evitare al massimo le distrazioni. Anche perché l'Atalanta di Gian Piero Gasperini lotta ancora per l'Europa, mentre il Sassuolo di Alessio Dionisi si esalta con le grandi e ha vinto a 'San Siro' all'andata.

Pioli sa che questo non è il momento di abbassare la guardia. La sua squadra, però, fila che è una meraviglia e tutto sembra essere tornato a funzionare. La difesa, eccezion fatta per la distrazione sul gol, è di ferro; il centrocampo è sontuoso e, davanti, il 'mal di gol' lo risolve Leão: se non segna, fa segnare. E sembra essere l'uomo in più nel lungo derby Scudetto. Milan, occasione a costo zero dal Barcellona: le ultime news di mercato >>>

