Venezia-Milan 0-3, Theo Hernández: “Rinnovo a buon punto” | Serie A News

Theo Hernández, terzino rossonero, autore di una doppietta in Venezia-Milan 0-3. Ma pesano le sue dichiarazioni post-partita sul suo futuro

Theo Hernández , terzino rossonero, ha realizzato una doppietta ieri al 'Penzo' in occasione di Venezia-Milan 0-3 , partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022 . Finalmente, dopo un periodo in cui ha patito, con tutta probabilità, gli effetti del CoVid, il francese sembra essere tornato ai suoi soliti livelli. Quelli di un campione vero.

"La fascia di capitano? Tocca a me perché non ci sono Alessio Romagnoli e Davide Calabria, ma sono contento di indossarla", ha esordito Theo Hernández al termine di Venezia-Milan. "Abbiamo giocato una grande partita, sapevamo che non era facile. Ora sto bene, sono felice. Lavoro tutti i giorni per diventare il migliore. Anche Paolo Maldini mi sta aiutando, parlando spesso con me".