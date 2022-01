Venezia-Milan 0-3, la moviola: tre episodi incriminati | Serie A News

La moviola di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022 arbitrata da Massimiliano Irrati e finita 0-3 per il Diavolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Venezia-Milan , partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 0-3 per il Diavolo. Voto 5 all'arbitro Massimiliano Irrati della sezione A.I.A. di Pistoia, apparso, secondo il quotidiano romano, "appesantito e demotivato".

Era da cartellino rosso, quindi, e non da giallo . Un episodio che, al 5', avrebbe potuto anche cambiare la partita. Nella moviola di Venezia-Milan, poi, per il quotidiano romano, spicca la mancata concessione di un secondo calcio di rigore in favore dei rossoneri . L'intervento di Pietro Ceccaroni su Theo Hernández è punibile perché il difensore tocca il francese sul ginocchio e lo mette giù.

Giusto, secondo la moviola di Venezia-Milan, il penalty invece accordato al Diavolo per il fallo di mano di Michael Svoboda sulla conclusione in porta dello stesso Theo. Rischio grande, infine, per Alessandro Florenzi che, nel finale della prima frazione di gioco, aveva trattenuto Thomas Henry, in piena area di rigore, su un cross proveniente dalla destra. Niente di clamoroso, ha chiosato il 'CorSport', ma tirata vistosa e non naturale.