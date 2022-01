Venezia-Milan 0-3, Ibrahimovic nella leggenda | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic, che ha aperto le marcature in Venezia-Milan 0-3, ha raggiunto Ryan Giggs e Francesco Totti in una speciale graduatoria

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic è andato a segno ieri, in Venezia-Milan 0-3 del 'Penzo', realizzando il quarto gol nei primi 2' in partite di Serie A. Il precedente risaliva alla partita Milan-Roma 3-3 del 26 ottobre 2020. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Ieri Ibrahimovic, in Venezia-Milan, ha affrontato i lagunari per la prima volta in carriera (101° avversario in assoluto, il 37° nella massima serie), segnando all'80^ squadra dei cinque principali tornei europei. Zlatan ha toccato una quota record che, negli anni Duemila, era stata raggiunta soltanto da Cristiano Ronaldo.

Dalla trasferta del 'Penzo', poi, Ibrahimovic è anche il miglior marcatore esterno del torneo (ne ha segnati 7 su 8 lontano da 'San Siro') e per la seconda volta nella sua carriera ha segnato in sei trasferte consecutive. Un fenomeno. Senza se e senza ma. La 'rosea' ha anche ricordato come, con il gol di ieri, Ibra sia anche andato in rete per 23 anni solari consecutivi.

Dal 1999 al 2022 (con uno stop nel 2000, perché ha giocato nella seconda serie in patria), Ibrahimovic non si è mai fermato. Prima di lui, nel campionato italiano, c'era riuscito Francesco Totti, in gol dal 1994 al 2016. Negli altri tornei, chi come Zlatan? In Inghilterra, ecco Ryan Giggs, in rete con il Manchester United di seguito dal 1991 al 2013.

Ibrahimovic, in Venezia-Milan, ha quindi proseguito nella striscia che, da quando è tornato in rossonero, l'ha visto andare in gol 22 volte in 25 trasferte di campionato. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno ma, con uno Zlatan così, è impossibile pensare che non venga rinnovato.