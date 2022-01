Venezia-Milan 0-3, esordio in Serie A per il giovane difensore Stanga

Luca Stanga, classe 2002, ha debuttato nella massima serie in Venezia-Milan 0-3 di ieri al 'Penzo': è arrivato in rossonero all'età di 8 anni

Daniele Triolo

Ieri, in occasione di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 0-3 per i rossoneri, ha esordito nella massima serie il giovane difensore Luca Stanga. Il duttile calciatore rossonero, in grado di giocare sia da terzino destro sia da centrale, ha affidato al suo account 'Instagram' le sue sensazioni per il debutto tra i professionisti.

"09/01/2022. Data che segna il mio esordio in serie A con la maglia gloriosa del Milan - ha scritto Stanga, entrato nel finale a Venezia per Alessandro Florenzi -. Un’emozione indescrivibile, mi auguro sia la prima di tante". Quattro minuti di gloria per il ragazzo che, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha ricevuto da mister Stefano Pioli il regalo più atteso.

Tesserato a 8 anni dal Crema, Stanga fu scoperto da Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile rossonero oggi alla Lazio. "Da bambino era due spanne sopra gli altri - ha ricordato quest'ultimo su Stanga -. Un leader fin da piccolo. Andai a parlare con la famiglia. Abitavano in piena campagna, avevano un'azienda agricola". Insomma, Stanga è un talento naturale con i piedi ben saldi a terra. Milan, uno scambio per il nuovo difensore? Le ultime news di mercato >>>