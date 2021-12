Venduta ‘Casa Milan’: impatto positivo a bilancio per 20 milioni

Il club rossonero ha venduto 'Casa Milan' ad un fondo immobiliare. Ma continuerà ad usarla come sede. La gestirà in locazione esclusiva

L’immobile, come si ricorderà, era stato acquistato a febbraio per 42 milioni di euro da Vittoria Assicurazioni. La vendita di 'Casa Milan' si traduce in un apporto finanziario di circa 20 milioni di euro, che si inserisce nel percorso di competitività sostenibile per il club, che vuole rimettere in equilibrio, in bilancio, ricavi e costi, in attesa di invertire la tendenza con il nuovo stadio. Milan, affare di mercato in vista con il PSG? Le ultime notizie >>>