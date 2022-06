Vaciago: “Donnarumma? La maleducazione è la peggior papera”

"Quando Donnarumma dava l'arrogante risposta alla puntuale domanda di Tiziana Alla, sono venute in mente l'educazione e la professionalità di Paolo Maldini. Il confronto tra il portiere azzurro e il dirigente rossonero, martedì sera, strideva in modo fastidioso. Mai e poi mai Maldini si sarebbe rivolto in modo aggressivo a chi poneva una domanda in modo pacato e analitico, senza infierire ma piuttosto con l'intento di capire. Donnarumma e i suoi compagni hanno fallito la qualificazione al Mondiale. Nessuno li ha crocifissi pubblicamente, c'è stata molta comprensione nelle analisi seguite alla disfatta di Palermo. E sì, quell'errore caro Donnarumma, lo aveva già commesso qualche giorno prima contro l'Inghilterra, oltre che nella semifinale di Champions, al netto del presunto fallo". Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>