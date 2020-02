‘United for the Heart’: Inter-Milan già in campo per il ‘Monzino’

NEWS MILAN – Siamo nella settimana del derby di Milano, l’atteso Inter-Milan di domenica 9 febbraio, ore 20:45, ma, intanto, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in campo per ora ci va la beneficienza, nel segno di ‘United for the Heart‘.

Si tratta di un evento organizzato ieri sera, all’Hotel ‘Principe di Savoia‘, dalla ‘United Onlus‘. Erano presenti Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello, Piero Ausilio, dirigenti dell’Inter, nonché il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi. Per il Milan, presente il direttore sportivo Frederic Massara.

Si è messo, per un attimo, da parte il derby in favore della raccolta fondi per la fondazione IEO-CCM, per sostenere la ricerca del Centro Cardiologico ‘Monzino‘ sulla morte improvvisa dei giovani atleti. Intanto, per chi volesse essere presente domenica sera a ‘San Siro‘, ecco tutte le informazioni necessarie sugli ultimi biglietti rimasti: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android