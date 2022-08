Un’altra stella per il Milan: San Siro scopre il Principe De Ketelaere

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio a Charles De Ketelaere , la nuova stella che sta sorgendo in casa Milan . La rosea comincia la sua disamina sottolineando quanto l'MVP di Milan-Bologna sia un calciatore tanto appariscente dentro il rettangolo verde quanto un ragazzo dalla natura schiva e docile fuori dal campo; le giocate principesche che ha già fatto intravedere contro i felsinei, vengono infatti contrapposte all'insolito basso profilo del suo account Instagram.

Per conoscere meglio quella che è la sua nuova patria, il principe biondo si cimenta spesso in passeggiate per Milano, ha cominciato a sostenere lezioni di lingua italiana giornalmente e spesso ascolta trasmissioni radiofoniche sportive che gli permettano di apprendere più facilmente il linguaggio che dovrà, per forza di cose, adoperare quotidianamente.