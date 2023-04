UEFA pronta ad escludere la Juventus dalle coppe: la mossa del club

La UEFA intende attendere la conclusione del nuovo processo di primo e secondo grado nei confronti della Juventus per la manovra stipendi . Quindi, poi prenderà una decisione sul futuro europeo dei bianconeri. A Nyon , infatti, hanno sì aperto un filone di inchiesta in proprio su queste imputazioni, ma hanno anche deciso di aspettare la fine del processo italiano prima di muoversi autonomamente.

La Juve potrebbe aprire un nuovo dialogo con Nyon

La linea difensiva della Juventus è sempre la stessa: in Corso Galileo Ferraris sottolineano la correttezza del proprio operato, oltre la solidità economica dimostrata con gli aumenti di capitale per 700 milioni di euro. Potrebbe, però, essere utile aprire un nuovo canale di dialogo con Nyon e non è escluso che questo avvenga nelle prossime settimane.