Udinese-Milan: torna Rebic e parte dalla panchina | Serie A News

Udinese-Milan: il Diavolo recupera il croato Rebic

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Recupero molto importante per il tecnico rossonero Stefano Pioli in vista di Udinese-Milan, ‘lunch match‘ (ore 12:30) della 6^ giornata di Serie A. L’attaccante croato Ante Rebic, infatti, siederà in panchina alla ‘Dacia Arena‘ e potrà giocare uno spezzone di gara oggi. Rebic è assente dallo scorso 27 settembre, quando, allo ‘Scida‘, in occasione di Crotone-Milan 0-2, si procurò una lussazione del gomito. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Rebic, pertanto, sarà disponibile (sebbene soltanto a gara in corso) per Udinese-Milan, così come Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge, guariti quasi a tempo record dal CoVid_19. Anche Matteo Gabbia, ha sottolineato la ‘rosea‘, ora è negativo al coronavirus, ma non sarà disponibile oggi poiché deve ancora passare uno screening medico come da protocollo visto che è stato sintomatico. Al recupero di Rebic fa da contraltare lo stop per Samu Castillejo, non disponibile in Friuli per un piccolo affaticamento muscolare.

UDINESE-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT >>>

SEGUI UDINESE-MILAN LIVE ED IN ESCLUSIVA SU DAZN. ATTIVA ORA >>>