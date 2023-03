Udinese-Milan, Leao ancora in ombra: il gol manca da 11 partite

Udinese-Milan, Leao resta ancora a secco

Pioli, si legge, ha ribadito che Leao non è depresso. Contro l'Udinese ha completato un paio di dribbling, calciato due volte in porta e sgasato a intermittenza. Non segna da 11 partite. L'ultimo gol risale al 14 gennaio contro il Lecce. Qualche assolo dei suoi, un quarto di Champions conquistato con una bella prova a San Siro e poi più nulla. Le negoziazioni per il contratto continuano da due mesi. Maldini e Massara puntavano a chiudere l'affare dopo il Mondiale, ma così non è stato. Leao sembra tornato quello di due stagioni fa, e non più quello devastante dello scudetto del Milan. Udinese-Milan, Curva Sud: “Qualificazione Champions non è un’opzione”