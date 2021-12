Udinese-Milan, la situazione infortunati: recupera soltanto Castillejo

Domani, ore 20:45, si giocherà Udinese-Milan alla 'Dacia Arena'. Tra i giocatori in infermeria, solo Samu Castillejo può farcela a tornare

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Udinese-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domani sera, ore 20:45, alla 'Dacia Arena' di Udine, ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonera. Soltanto Samu Castillejo, che ieri si è allenato in gruppo, può tornare a disposizione di mister Stefano Pioli per la difficile trasferta in casa dei friulani.