Udinese-Milan, Pioli ha l’influenza: annullata la conferenza stampa

Leggera sindrome influenzale per mister Stefano Pioli. Prontamente annullata, dunque, la conferenza stampa di presentazione di Udinese-Milan, partita della 17^ giornata di Serie A, prevista per oggi pomeriggio, alle ore 14:00, al centro sportivo rossonero di Milanello.