Udinese-Milan: Ibrahimovic titolare, Theo Hernandez fuori

Tante le notizie sul Milan pubblicate sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 18 marzo 2023. Anche nel corso della mattinata, però, sono emerse novità importanti per i colori rossoneri. Focus sui sorteggi di Champions e sulla doppia sfida contro il Napoli. Inoltre novità per la partita contro l'Udinese: Ibrahimovic titolare, non ci sarà Theo Hernandez. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora uscite su 'PianetaMilan.it'.