Udinese-Milan, Ibrahimovic in vantaggio su Rebic per giocare titolare

Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare dal 1' in Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 di domani sera in Friuli

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare titolare domani sera in occasione di Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 alla 'Dacia Arena'. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ibrahimovic potrebbe, quindi, sostituire Olivier Giroud come punto di riferimento in attacco del 3-4-2-1 di mister Stefano Pioli contro una squadra, l'Udinese, punita per tre volte nelle ultime quattro partite.

Udinese-Milan, Ibrahimovic si prepara per giocare — L'assenza di Giroud, cannoniere rossonero, peserà in Udinese-Milan, ma Ibrahimovic non vede l'ora di tornare ad essere decisivo. Il gol gli manca da oltre un anno: l'ultimo è datato 9 gennaio 2022, nei primi minuti di Venezia-Milan 0-3. Così come l'ultima gara da titolare, che sarebbe arrivata da lì a poco, Milan-Juventus 0-0 del 23 gennaio 2022. Da quel match, soltanto spezzoni di gara per lo svedese fino all'operazione di ricostruzione dei legamenti del ginocchio sinistro dello scorso maggio.

Scelta definitiva oggi: Rebic principale alternativa — Rientrato in campo il 26 febbraio per Milan-Atalanta 2-0, Ibrahimovic ha poi giocato a Firenze contro la Fiorentina e a 'San Siro' contro la Salernitana, con un minutaggio crescente. Finalmente, domani contro i friulani, Zlatan potrebbe avere la sua occasione per debuttare dal 1' in questo campionato. La scelta definitiva, logicamente, mister Pioli la prenderà dopo l'allenamento di rifinitura in programma stamattina nel centro sportivo rossonero di Milanello.

In Udinese-Milan Ibrahimovic, per il 'CorSport', sembra essere in vantaggio sulla sua principale alternativa, vale a dire Ante Rebic. Quale migliore occasione, per Zlatan, lasciare il segno in Serie A prima di partire per la Svezia per rispondere alla chiamata della sua Nazionale? Milan, offerta per il nuovo Kvaratskhelia? Le ultime news >>>

