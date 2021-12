Udinese-Milan, Ibrahimovic punta il club dei 300: come CR7 e Messi

Segnando in Udinese-Milan di domani, Zlatan Ibrahimovic raggiungerebbe i 300 gol nei campionati nazionali. Meglio di lui solo i due fenomeni

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che ha abbandonato lo stadio di 'San Siro', al termine della sfida di Champions League contro il Liverpool, molto deluso. Zlatan ha salutato i compagni con una pacca sulla spalla, affettuosa, per rincuorare i più giovani per l'eliminazione appena subita.

Avranno tempo per rifarsi, così come Ibrahimovic, sempre ammesso che rinnovi il suo contratto con il Milan. La 'rosea', intanto, ha sottolineato come lo svedese, che vive di adrenalina e che riesce sempre a porsi nuovi obiettivi, ha già messo nel mirino il prossimo. Ovvero, quello dei 300 gol nei cinque più importanti tornei europei.

Una rete che, magari, aiuti il Diavolo a vincere ad Udine, mantenendosi in testa alla classifica nella corsa allo Scudetto. Obiettivo dichiarato di Zlatan, come confermato dalle dichiarazioni di ieri a 'Radio Deejay'. In Serie A Ibrahimovic non segna su azione dalla trasferta di Firenze, il 20 novembre scorso, ma con il gol su punizione a Genova si è portato a meno uno dall’ennesimo traguardo.

Al prossimo gol diventerà il terzo giocatore degli anni 2000 a segnarne almeno 300 nei Top 5 campionati europei. Sarà il podio più nobile possibile: sul gradino più alto c'è Cristiano Ronaldo a quota 482, segue Lionel Messi al secondo posto con 475.