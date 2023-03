Udinese-Milan, una chance d’oro per i rossoneri: serve una vittoria

Udinese-Milan, che occasione per i rossoneri

Il Milan, si legge, non può fallire. Con l’Udinese bisogna vincereper prendersi tre punti. Ci sarà Ibrahimovic con qualche interrogativo in più sulla sua forma fisica. Inter e Lazio, che stanno davanti in classifica, quando scenderanno in campo domani sapranno già il risultato della squadra di Pioli. L’Inter se la vedrà con la Juventus, partita delicatissima tanto perché i bianconeri, se non avessero avuto la penalizzazione, sarebbero secondi, quanto perché nerazzurri arrivano da una trasferta di Champions che li ha visti qualificati, ma a scapito di un notevole dispendio di energie. La Lazio, invece, sfiderà la Roma. Per forza di cose, alcune pretedenti per la Champions perderanno punti. Ad Udine potrebbe arrivare la vittoria, quella decisiva per riprendere lo slancio e prenotare un posto finestrino sull’aereo con destinazione la Champions. Udinese-Milan, Pioli si affida a Ibrahimovic: titolare dopo più di un anno