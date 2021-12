Udinese-Milan 1-1, la moviola: giusta l’espulsione di Success / Serie A News

Ecco Udinese-Milan alla moviola: giusta l'espulsione di Success nel finale, per l'arbitro Fourneau solo qualche piccolo errore di valutazione

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, analizza gli episodi da moviola accaduti in Udinese-Milan. Nessun errore clamoroso da segnalare per l'arbitro Francesco Fourneau, che cade in qualche piccola svista nel primo tempo. Non fischia un fallo di Beto su Tomori che poteva portare al tiro l'attaccante e vede un fallo che non c'è di Zlatan Ibrahimović su Perez. Perfetta la decisione, poi confermata dal Var, sul gol in fuorigioco di Theo Hernandez, mentre lascia giustamente correre sul presunto mani di Ibra in area: la palla sbatte sulla coscia. Giusta l'espulsione di Success nel finale: l'attaccante bianconero, dopo aver commesso fallo su Mike Maignan, allontana in malo modo Alessandro Florenzi. Il bomber del Liverpool si libera a zero: si pensa a lui per il dopo Ibrahimovic