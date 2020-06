TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 24 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 24 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del quotidiano torinese è dedicata ad Andrea Belotti: grazie ad un gol del ‘Gallo‘ nel primo tempo, infatti, Torino-Udinese è finita 1-0 per i granata di Moreno Longo, i quali, adesso, si lasciano alle spalle la zona retrocessione in campionato.

In alto, sotto la testata, si parla, invece, di Juventus-Lecce di venerdì, con i bianconeri che, viste le tante indisponibilità nel ruolo di terzino, meditano se far giocare in quel ruolo il centrocampista Blaise Matuidi o il giovane Wesley.

Anche sul quotidiano torinese c’è spazio, poi, in copertina per Verona-Napoli 0-2 ed il commento ai gol di Arkadiusz Milik e Hirving Lozano, nonché alla presentazione di Inter-Sassuolo ed Atalanta-Lazio di oggi.

Polemiche, infine, per la positività di Novak Djokovic al CoVid_19. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>