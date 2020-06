TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 19 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, venerdì 19 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Tuttosport dedica la prima pagina a Maurizio Sarri: “Juve sotto attacco”. I due trofei sfumati, le accuse della sorella di Cristiano Ronaldo, gli infortuni e non solo… In taglio basso si parla di calciomercato, con l’idea della Fiorentina che vuole Thiago Silva. Poi il caos Petrachi, sospeso da direttore sportivo della Roma. In taglio alto Rino Gattuso portato in trionfo: “Sei Napoli!”.

Intanto ecco le TOP NEWS di ieri su Theo Hernandez, Kessie e Musacchio >>>