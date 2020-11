TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 9 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 9 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola divide la sua prima pagina in due parti. A sinistra, il caso Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus non riesce, infatti, ad entrare negli schemi e nelle grazie di Andrea Pirlo, il quale, spesso, gli preferisce la coppia Álvaro Morata-Cristiano Ronaldo.

A destra, il gigante Zlatan Ibrahimović, che ha evitato, al 93′, al Milan di perdere a San Siro contro l’Hellas Verona di Ivan Jurić. In alto, sotto la testata, richiamo al caos delle ASL che hanno bloccato la partenza dei calciatori per le Nazionali ed alle parole di Marco Giampaolo, allenatore del Torino, dopo lo 0-0 interno contro il Crotone. Antonio Conte, intanto, ci va giù pesante nei confronti dei giornalisti che criticano la sua Inter.

