TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 7 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 7 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica quasi per intero la sua copertina al Milan, capolista del campionato di Serie A 2020-2021. I rossoneri passano anche nella Genova blucerchiata grazie alle reti di Franck Kessié e Samu Castillejo: prosegue la fuga in vetta alla classifica a +5 sull’Inter.

In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Cesc Fàbregas, che parla di Juventus e dell’amico Álvaro Morata. Nel riquadro verticale, poi, spazio al Torino, battuto in rimonta nel derby della Mole proprio dai bianconeri nella giornata di sabato.

Il Presidente Urbano Cairo, malgrado la situazione stia precipitando, conferma la propria fiducia nell'allenatore Marco Giampaolo.