TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 4 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola divide la sua prima pagina in tre parti. Si parte parlando di Milan-Juventus, big match della 16^ giornata di Serie A, in programma mercoledì sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘. I rossoneri arriveranno all’appuntamento con il primo posto in classifica e forti dello 0-2 conquistato sul campo del Benevento (reti di Franck Kessié e Rafael Leão).

I bianconeri, invece, con il 4-1 interno all’Udinese, grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo. Quindi, si prosegue parlando dell’Inter: il tecnico Antonio Conte può sorridere per il 6-2 interno contro il Crotone. Eguagliato il record di 8 vittorie consecutive dei nerazzurri di José Mourinho. Tripletta del ‘Toro‘, Lautaro Martínez.

Infine, sotto la testata si celebra il secondo successo in stagione del Torino di Marco Giampaolo, un netto 0-3 al ‘Tardini‘ di Parma. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>